"كرة ازدحام حمراء" في القلب والشوارع الأخرى جيدة.. نظرة على حركة مرور بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الجنوبي من جسر الوليد لغاية المطارازدحام السايدين بين جامع ام الطبول ومجسر ساحة النسور14 رمضان بين 14 تموز ومستشفىأبو غريب والإسكان لغاية ساحة الحي المنصورالبدالة من تقاطع عدن14 تموز بين دائرة الرعاية ومرور الكرخجسر الطابقين والجسر المعلق وساحة الطابقينكرادة داخل وأبو نؤاس قرب الجسر المعلقكرادة خارج ازدحامات متقطعة على الجانبين بين ساحة الطابقين وساحة التحرياتجسر الدورةازدحامات متناثرة في السعدون والنضال وشارع الصناعة وسعد بن ابي وقاصالوزارات نهاية النضال باتجاه مجسر قرطبةجسر الجمهورية وشارع يافاالرشيد وشارع الجمهوريةالشارع القادم من محمد القاسم لغاية نفق وجسر باب المعظمالوزيرية ومجسر باب المعظم وشارع الجمهورية ازدحام طويل ومتصلالشارع المحاذي لنهر دجلة بين جسر باب المعظم لغاية كورنيش الاعظمية ازدحام