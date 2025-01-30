رصد منطقة في النجف تطرح المياه الثقيلة في نهر الفرات (فيديو)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "فريقا من مديرية بيئة الأشرف مراقبة وتقييم المياه أجرى كشفا موقعيا على انبوب تصريف مياه الامطار في مقطع النهر ضمن قضاء الكوفة المقدسة".وأضافت المديرية، أن "الفريق رصد وجود تصريف لمياه الصرف الصحي قادم من منطقة السراي السكة في مركز يؤدي إلى التجاوز على الانبوب المطري وطرح المياه الثقيلة بكميات كبيرة الى النهر وبدون معالجة الأمر الذي يفاقم التلوث في نهر الفرات" .وتابعت المديرية، أن "مدير بيئة الاشرف عبد زيد شلاكه وجه الشعبة القانونية في المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مديرية مجاري للحد من تلوث النهر بمياه الصرف الصحي مما يؤثر على الواقع البيئي والصحي في محافظة الأشرف".