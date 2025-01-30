تسجيل هزة أرضية جنوب غرب كركوك

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "التقرير أكد حدوث هزة أرضية تبعد(36) كم محافظة كركوك، بلغت قوتها (4,1)درجة".وأضافت الوزارة، أن "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها شعور متفاوت وسنوافيكم في حال حدوث أي مستجدات أخرى".