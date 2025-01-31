بقاء 6 آلاف نازح لهذه الأسباب.. آخر مستجدات ملف النازحين اللبنانيين في العراق

وكان أكثر من 50 ألف لبناني قد دخلوا إلى مؤخراً، بسبب "العدوان الإسرائيلي" الذي تصاعد على في سبتمبر/ أيلول الماضي قبل أن يُعلَن اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقد تركّز هؤلاء اللبنانيون في مناطق جنوب البلاد ووسطها، حيث وفّرت لهم السلطات العراقية مدناً سكنية ومساعدات طبية وإنسانية ومنحتهم صفة اللجوء المؤقّت.الجابري، عن النازحين اللبنانيين في العراق، قال إنه "لا يزال هناك 6 آلاف نازح من أصل 57722"، وربط بقاء هؤلاء بأسباب غير أمنية مثل "افتقاد المأوى، والتسجيل في مدارس وجامعات عراقية والرغبة في متابعة العام الدراسي، أو بسبب حصول عدد منهم على فرص عمل في العراق"، بحسب صحيفة الاخبار .ووفد عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى عبر المطارات ومعبر القائم الحدودي مع سورية، بعد قرار حكومي باستقبالهم، دون حاجة لجوازات أو تأشيرات سفر، ووفر لهم مدناً ومباني للسكن مع إطلاق حملة مساعدات ضخمة لمساعدتهم، وتوفير العلاج بالمستشفيات الحكومية لجرحى العدوان الإسرائيلي.