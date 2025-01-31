ضجة الديوانية تنجح.. اعلان رسمي بسحب المشاريع من "الشركة الاسبانية"

وقال الزاملي في تصريحات وردت للسومرية نيوز، ان "وزارة الاعمار ألزمت الشركة بإكمال أعمالها في الأحياء التي باشرت العمل فيها خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، اما الاحياء التي لم تباشر بها فسيتم تجزئتها إلى شركات متعددة لإكمال التأهيل خلال التوقيتات المحددة".من جانبه قال مصدر للسومرية نيوز، ان عدد الاحياء التي باشرت الشركة الاعمال فيها يبلغ 12 حيا، ما يعني ان 30 حيا اخر سيتم توزيعه على مجموعة شركات.وشهدت محافظة الديوانية بل والاوساط السياسية والشعبية العراقية عموما ضجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ان خرج مجلس محافظة الديوانية في مؤتمر صحفي كشف عن مدى تلكؤ وفساد الشركة، بل انها ليست اسبانية، حيث قال عضو طارق البرقعاوي ان الشركة مملوكة لفصيل "انصار الله الاوفياء"، ما تسبب بضجة كبيرة على الساحة السياسية.