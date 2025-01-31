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ضجة الديوانية تنجح.. اعلان رسمي بسحب المشاريع من "الشركة الاسبانية"
محليات
2025-01-31 | 05:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,440 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
اعلن محافظ الديوانية عباس الزاملي، اليوم الجمعة، بسحب الاعمال من الشركة الاسبانية المثيرة للجدل، والمكلفة بتأهيل البنى التحتية لـ42 حيا من احياء
المحافظة
.
وقال الزاملي في تصريحات وردت للسومرية نيوز، ان "وزارة الاعمار ألزمت الشركة بإكمال أعمالها في الأحياء التي باشرت العمل فيها خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، اما الاحياء التي لم تباشر بها فسيتم تجزئتها إلى شركات متعددة لإكمال التأهيل خلال التوقيتات المحددة".
من جانبه قال مصدر للسومرية نيوز، ان عدد الاحياء التي باشرت الشركة الاعمال فيها يبلغ 12 حيا، ما يعني ان 30 حيا اخر سيتم توزيعه على مجموعة شركات.
وشهدت محافظة الديوانية بل والاوساط السياسية والشعبية العراقية عموما ضجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ان خرج مجلس محافظة الديوانية في مؤتمر صحفي كشف عن مدى تلكؤ وفساد الشركة، بل انها ليست اسبانية، حيث قال عضو
المجلس
طارق البرقعاوي ان الشركة مملوكة لفصيل "انصار الله الاوفياء"، ما تسبب بضجة كبيرة على الساحة السياسية.
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