بالصور.. العشرات من أهالي الديوانية يتظاهرون احتجاجا على تردي الخدمات

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، ان " اهالي منطقة الجمهوري يتظاهرون في سالم وسط احتجاجاً على تردي الخدمات في منطقتهم".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن محافظ عباس الزاملي، بحسب الاعمال من الشركة الاسبانية المثيرة للجدل، والمكلفة بتأهيل البنى التحتية لـ42 حيا من احياء المحافظة.وقال في تصريحات وردت للسومرية نيوز، ان "وزارة الاعمار ألزمت الشركة بإكمال أعمالها في الأحياء التي باشرت العمل فيها خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، اما الاحياء التي لم تباشر بها فسيتم تجزئتها إلى شركات متعددة لإكمال التأهيل خلال التوقيتات المحددة".من جانبه قال مصدر للسومرية نيوز، ان عدد الاحياء التي باشرت الشركة الاعمال فيها يبلغ 12 حيا، ما يعني ان 30 حيا اخر سيتم توزيعه على مجموعة شركات.وشهدت محافظة بل والاوساط السياسية والشعبية العراقية عموما ضجة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ان خرج مجلس محافظة في مؤتمر صحفي كشف عن مدى تلكؤ وفساد الشركة، بل انها ليست اسبانية، حيث قال عضو المجلس طارق البرقعاوي ان الشركة مملوكة لفصيل "انصار الله الاوفياء"، ما تسبب بضجة كبيرة على الساحة السياسية.