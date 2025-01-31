القبض على مهرب ادوية في النجف

وقال الناطق باسم الداخلية ميري، في بيان ورد لـ نيوز، انه "من خلال تفعيل العمل الأمني والاستخباري، فقد تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة الأشرف من القاء القبض على متهم بحوزته أدوية مهربة قام باداخالها بطريقة غير قانونية ووضعها داخل مخزن وهمي".واضاف ان " عملية القبض على هذا المتهم جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتعاون مع الجهات الصحية، من خلال نصب كمين محكم له"، مشيراً الى انه "تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة، وجرى التحفظ عليها وفق السياقات المعتمدة".