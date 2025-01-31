البصرة.. القبض على 3 متهمين كانوا يرومون سرقة أحد الآبار النفطية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمكنت قوة من لواء شرطة الطاقة الثامن من القبض على (3) متهمين وضبط عجلتهم نوع (بيك اب) بعد أن كانوا ينوون سرقة البئر النفطي (RU313) في محافظة البصرة".ولفت الى انه "تم إيداعهم التوقيف تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".