محكمة تحقيق الكرخ الثالثة تعلن تحرير احد المخطوفين

وذكر بيان لمجلس القضاء، انه "تم الوصول إلى المخطوف وتحريره وتسليمه الى ذوية والقاء القبض على المتهم بعد ستة أشهر على خطفه".ويذكر أن ذوي المخطوف ناشدوا مجلس الأعلى بتحرير ولدهم، حيث تم الايعاز إلى تحقيق الثالثة باتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعة هذا الموضوع والذي تكلل بالوصول الى المخطوف وتحريره وتسليمه الى ذوية والقاء القبض على المتهم، وفق البيان.