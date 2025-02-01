أمطار وثلوج ودرجة الانجماد تلاحق محافظة عراقية

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، تساقطاً للأمطار والثلوج مع اقتراب محافظة عراقية من درجة الانجماد الأسبوع الحالي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا على العموم ودرجات مقاربة لليوم السابق"، مبينا ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم ودرجات تنخفض قليلا".

وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع ارتفاع في درجات بالمنطقتين والجنوبية اما في المنطقة الشمالية تكون مقاربة لليوم السابق"، مشيرا الى ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً الى غائما جزئي في المنطقتين والجنوبية اما في المنطقة الشمالية يكون غائما مع تساقط الامطار والثلوج في الأقسام الجبلية ودرجات مقاربية لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت ان "درجات العظمى المتوقعة ليوم غد السبت في بغداد وديالى وبابل والديوانية والمثنى والنجف الأشرف وواسط 21، دهوك 16، أربيل 18، صلاح الدين وكربلاء المقدسة 20، الأنبار ونينوى 19، البصرة 22"، موضحة ان "درجات الصغرى المتوقعة ليوم غد ستكون في النجف 9 مئوية وفي ذي قار والديوانية 8 مئوية وفي بغداد ودهوك وكركوك 4 مئوية اما في أربيل ونينوى 3 مئوية وفي السليمانية 1 مئوية".