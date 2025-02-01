حرائق العراق ستواجه "خصمًا صعبًا".. عجلات إطفاء بريطانيّة "تستطيع الرؤية من خلف البنايات"

وتشكل هذه المركبات جزءًا من قرض بقيمة 31 مليون دولار أصدرته وكالة تمويل الصادرات بصفقة توسطت فيها الحكومة البريطانية، وسيسمح القرض بشراء 62 مركبة إطفاء بريطانية الصنع، كل منها قادرة على حمل ما يصل إلى 6500 لتر من المياه و500 لتر من الرغوة، وستساعد هذه المركبات في معالجة الحرائق المتكررة التي تندلع في العراق، خاصة في فصل الصيف.وقالت وزيرة اسكتلندا كيرستي ماكنيل: "إن هذا التمويل من حكومة المتحدة يجلب أعمالًا كبيرة لشركة Emergency One وهي المورد الرائد لمركبات الإطفاء والإنقاذ"، مشيرة الى ان "الصفقات مثل هذه، والتي تم تنظيمها من خلال العمل الجاد ضرورية لتعزيز صناعاتنا المحلية، ودعم الوظائف وتشجيع النمو لصالح المتحدة بأكملها".وتابعت: "أتمنى للشركة كل النجاح في إتمام هذا العقد الذي سيحقق تحسينات مهمة للغاية في خدمات الطوارئ في العراق"، فيما قال ستيفن بيل، المدير الإداري لشركة "إيميرجينسي ون": "نحن فخورون للغاية بأن نكون جزءًا من هذا المشروع المهم لتحديث قدرات مكافحة الحرائق في العراق، إن الشراكة مع وزارة الداخلية العراقية، بدعم من وكالة تمويل الصادرات البريطانية، تسلط الضوء على قوة الهندسة والتزامنا بتوفير مركبات إطفاء وإنقاذ من الطراز العالمي، وهو لشرف كبير أن نساهم في تعزيز سلامة المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود في جميع أنحاء العراق".وسبق ان كشفت مديرية الدفاع المدني خلال زيارة السوداني الى عن ابرام عقد لتوريد 62 عجلة إطفاء الى العراق، تتمتع بتقنيات متطورة من بينها استشعار مواقع الحرائق من بعيد بالكاميرات والتقنيات الحديثة لتجاوز مسألة ارتفاع البنايات وحجب الرؤية.