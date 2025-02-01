بالصورة.. القبض على "متحول جنسي" يبتز أصحاب سيارات الأجرة في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان قوة امنية القت القبض على "متحول جنسيا" يبتز أصحاب سيارات الأجرة في .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية تمكنت من خلال كمين محكم، من القبض على متحول جنسي متنكر بزي نسائي يمارس عمليات النصب والاحتيال على اصحاب سيارات الاجرة ويقوم بأعمال غير اخلاقية لابتزازهم ضمن منطقة في بغداد". وأضاف انه "تم المطلوب الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

