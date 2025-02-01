الثروة الحيوانية في واسط مهدّدة.. هل من حلول سريعة؟

أدى شح المياه ونقص الدعم الحكومي في محافظة إلى تراجع ملحوظ في إنتاج الثروة الحيوانية، مما زاد من الاعتماد على الاستيراد الأجنبي.بماذا المعنييون عبر عدسة السومرية؟