رسميا.. إطفاء ديون شهداء هذه الفئة

نيوز ـ امن



اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، إطفاء جميع ديون الشهداء المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009 .





وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تم اطفاء الديون لكافة المشمولين بقانون رقم (20) لسنة 2009 وبحسب المادة (28/ اولا) من قانون الموازنة".



وتابع، ان "هذا المنجز تم في إطار الرعاية المستمرة التي يوليها لذوي الشهداء الابرار وتكريما لتضحياتهم في رفعة بلدهم الحبيب العظيم".