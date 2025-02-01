نينوى.. موكب "الحاصود" يعتدي على منتسبي الجيش في سيطرة السكك (فيديو)

وانتشر فيديو التواصل يظهر فيه موكب وحماية رئيس مجلس محافظةأحمد الحاصود وهم يعتدون على منتسبي الجيش في سيطرة السكك محافظة .وقام عدد من حماية الحاصود بالتجاوز بالألفاظ المسيئة والبذيئة على منتسبي الجيش من اجل عبور السيطرة.