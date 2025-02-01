القبض على متهم عنف حفيدته بشدة في كربلاء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "تناولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تتعرض فيه طفله الى التعنيف الشديد وبعد اجراء التحريات تبين ان هذا الفيديو من محافظة منطقة عين التمر".وأشارت الى انه "تم الايعاز من قبل مدير مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري اللواء الدكتور عدنان حمود سلمان الى مدير قسم اسرة بالتحرك فورا واستحصال موافقة للتحري وفعلا تم التحري من قبل مفارز حماية الاسرة في وبمساعدة مكافحة الاجرام حيث تبين ان الشخص المعنف هو جد الطفلة".وبينت، انه "تم القبص عليه توقيفه وفق المادة ٤١٣من قانون العقوبات العراقي".من جانبها، لفتت مديريه جرائم كربلاء، أن "المتهم تم اعتقاله بمذكرة قبض وفق (مادة 396، محاولة لواط وتعنيف)".