المالية توضح حقيقة مغادرة الوزيرة طيف سامي الاجتماع المنعقد مع وفد كردستان

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أنها "تؤكد عدم صحة الادعاءات التي تحدثت عن مغادرة وزيرة المالية طيف الاجتماع المُنعقد مع وفد إقليم كردستان، بدعوة من رئيس ووزير الخارجية حسين، لمناقشة تسوية وإيجاد الحلول لقضية رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم".وأشارت الى ان "الوزيرة طيف شاركت في جميع الاجتماعات المُنعقدة بهذا الشأن، حيث شَهِدت الاجتماعات نقاشات مستفيضة بغية التوصل إلى حلول عادلة تضمن حقوق جميع المواطنين، وفقًا للضوابط القانونية والمالية النافذة، كما حضرت الاجتماع مع وفد الإقليم برئاسة حسين، وبحضور وزير مالية الإقليم وكادره المتقدم والموظفين وكذلك الكادر المتقدم من الإتحادية".ولفتت الى ان "سامي شددت بعد الانتهاء من الاجتماع على ضرورة عقد اجتماع في حتى يتم التدقيق بشكل مباشر والتأكد من القوائم والكُلف السنوية والشهرية وإجراء التعديل المطلوب بالسرعة الممكنة"، مؤكدة ان "العمل جاري مع اللجان المشتركة برئاسة الوزيرة واللجان الفنية من الطرفين منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من ليل هذا اليوم لغرض التدقيق والمطابقة لبيانات رواتب المتقاعدين المدنية والعقود والحماية الاجتماعية حتى نتمكن من إطلاقها بصورة سليمة".ودعت الوزارة، بحسب البيان، "جميع وسائل الإعلام والمصادر الإخبارية إلى تحري الدقة واستقصاء المعلومات من الجهات الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام بشكل غير مبرر".