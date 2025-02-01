مكتب الحاصود يوضح حقيقة التجاوز على سيطرة السكك غربي نينوى

وذكر الحاصود في بيان ورد لـ نيوز، أن "موكب رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، تعرّض لموقف غير متوقع أثناء توجهه في زيارة رسمية إلى ناحية زمار، حيث قامت إحدى السيطرات الأمنية بمنع مرور الموكب بحجة عدم وصول نداء رسمي بالسماح له بالدخول".واضاف، انه "رغم تلقي عناصر السيطرة عدة اتصالات تؤكد التصريح بمرور الموكب، إلا أنهم أصرو على الرفض، مما أدى إلى تأخر الموكب في السيطرة لأكثر من ساعة".واشار الى انه "بعد تصاعد الموقف، تدخل قائد عمليات غرب بنفسه لحل الأزمة، حيث رافق رئيس في زيارته الرسمية، واتخذ إجراءات لمحاسبة عناصر السيطرة المعنيين بالحادث".وفي وقت سابق، انتشر فيديو التواصل من تصوير احد المتواجدين في سيطرة السكك نينوى، يظهر فيه اعتداء موكب رئيس مجلس محافظة أحمد الحاصود على منتسبي الجيش .