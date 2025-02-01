اندلاع حريق في بناية تجارية شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باندلاع حريق في بناية شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تباشر بمكافحة حادث حريق اندلع اعلى بناية ضمن منطقة الشعب". وأضاف المصدر أنه "لغاية الان لم ترد معلومات أكثر عن الحريق".