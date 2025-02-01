التربية تحسم جدل تمديد العطلة الربيعية

أكدت وزارة التربية، السبت، عدم تمديد العطلة الربيعية للمراحل الدراسية كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "المواعيد الخاصة باستئناف الدوام الرسمي بعد العطلة الربيعية ثابتة ولا يوجد أي تغيير"، نافيا تمديد العطلة الى يوم 9/2/2025 بدلا من 5/2/2025.

وكان رئيس للجنة التربية النيابية القيسي، قد بتمديد العطلة الربيعية الى يوم الاحد 2/9 بدلاً من 2/5.