"الأحد القافل".. الكرخ والرصافة تختنقان بالسيارات المتوقفة.. اليكم خارطة الطرق

نيوز – محليات



تنشر نيوز، خارطة شاملة بالتفصيل حول ازدحامات وحركة المرور في شوارعها، حيث جاءت الازدحامات بقائمة طويلة، وانتشرت في جميع اتجاهات العاصمة بازدحامات طويلة متصلة وأخرى متفرعة، فضلا عن ازدحامات قصيرة.



اليكم أبرز الطرق والجسور المزدحمة:



-الجسر الدوار مزدحم

-جسر مزدحم

-جسر الائمة مقطوع الأغراض الصيانة

-جسر صليخ مزدحم

-مجسّر الشعب مزدحم

-جسر البنوك مزدحم

-سريع الدورة مزدحم

-محمد مزدحم

-مجسّر الأمانة مزدحم

-مجسّر العلوية مزدحم

-مجسّر الربيعي مزدحم

-مجسر قرطبة مزدحم

-مجسّر الفنون الجميلة مزدحم

-جسر السنك مزدحم

-جسر الجمهورية مزدحم

-جسر باب المعظم مزدحم

-جسر الجادرية مزدحم

-جسر الطابقين مزدحم

-جسر القادسية باتجاه مزدحم

-جسر الربيع مزدحم

-جسر الميكانيك مزدحم

-شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

-منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة

-تقاطع عقبة مزدحم

-تقاطع ميسلون مزدحم

-شارع مطار مزدحم

-شارع مطار مزدحم

-شارع الجمعية مزدحم

-كرادة داخل مزدحمة

-تقاطع المسبح مزدحم

-شارع سدة العرصات مزدحم

-باب المعظم مزدحم

-شارع السعدون مزدحم

-نفق الزيتون مزدحم

-شارع دمشق مزدحم

-شارع الرواد مزدحم

-شارع المنصور مزدحم

-تقاطع براثا مزدحم

-العطيفية مزدحمة

-شارع سلمان فائق مزدحم

-شارع الجوازات مزدحم

-شارع البيجية مزدحم

اليكم أبرز الطرق والجسور المزدحمة:-الجسر الدوار مزدحم-جسر مزدحم-جسر الائمة مقطوع الأغراض الصيانة-جسر صليخ مزدحم-مجسّر الشعب مزدحم-جسر البنوك مزدحم-سريع الدورة مزدحم-محمد مزدحم-مجسّر الأمانة مزدحم-مجسّر العلوية مزدحم-مجسّر الربيعي مزدحم-مجسر قرطبة مزدحم-مجسّر الفنون الجميلة مزدحم-جسر السنك مزدحم-جسر الجمهورية مزدحم-جسر باب المعظم مزدحم-جسر الجادرية مزدحم-جسر الطابقين مزدحم-جسر القادسية باتجاه مزدحم-جسر الربيع مزدحم-جسر الميكانيك مزدحم-شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم-منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة-تقاطع عقبة مزدحم-تقاطع ميسلون مزدحم-شارع مطار مزدحم-شارع مطار مزدحم-شارع الجمعية مزدحم-كرادة داخل مزدحمة-تقاطع المسبح مزدحم-شارع سدة العرصات مزدحم-باب المعظم مزدحم-شارع السعدون مزدحم-نفق الزيتون مزدحم-شارع دمشق مزدحم-شارع الرواد مزدحم-شارع المنصور مزدحم-تقاطع براثا مزدحم-العطيفية مزدحمة-شارع سلمان فائق مزدحم-شارع الجوازات مزدحم-شارع البيجية مزدحم