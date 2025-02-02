تفاصيل حريق في بناية تابعة لوزارة الداخلية

وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان حريقاً اندلع داخل "جملون" بداخله مواد تالفة ضمن مقتربات منطقة بالعاصمة بغداد، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق.واكد المصدر ان "الجملون" موجود داخل بناية تابعة لوزارة الداخلية.