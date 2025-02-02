الكشف عن تسهيلات جديدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق

وبينت رئيس هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم أن العمل جار لإطلاق منصة رقمية شاملة تسهل على ذوي الإعاقة الوصول إلى الوزارة مع تحديث البيانات الخاصة بهم بغية تمكين هذه الفئة ودمجها الكامل في المجتمع، إذ تعمل الوزارة منذ العام 2023، بخطوات جادة نحو التحول الرقمي لضمان سهولة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وبضمنها تفعيل الدفع الإلكتروني.وأشارت إلى أنه تم إطلاق وحدة لتوظيف لذوي الإعاقة القادرين على العمل وتدريب أكثر من 1500 مستفيد في والمحافظات ليتجاوز العدد التراكمي للمتدربين، ثلاثة آلاف، كاشفة عن بلوغ عدد المستفيدين خلال العام الماضي من امتيازات قانون ذوي الإعاقة المعدل رقم 38 لسنة 2013، أكثر من 43 ألفاً، فيما تم في السياق ذاته إنجاز أكثر من 11 ألف معاملة لإجازة المعين المتفرغ، ليصل العدد التراكمي خلال 2024، إلى أكثر من 51 ألف مستفيد.