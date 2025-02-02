جنايات الانبار تحكم بالمؤبد بحق تاجر مخدرات

وقال مجلس الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، إن "المدان ضبط بحوزته 2 كيلو غرام ونصف من مادة الهيروين المخدرة كانت مخبأة داخل جلكان حديدي بمزرعته في مدينة الرطبة".وأضافت المجلس، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 27 من قانون والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".