مصرف الرافدين يواجه خطر العقوبات الأمريكية.. ماذا قال عضو الكونغرس "جو ويلسون"؟

وقال ويلسون في تغريدة تابعتها نيوز، إنه "تحت حكم بايدن وبريت ماكغورك، سمحت وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي لبنك الرافدين، وهو الأكبر في العراق، بأن يصبح آلة لغسل الأموال للنظام الإيراني وعملائه للحصول على الأميركي".وأضاف، "يجب فرض عقوبات على هذا البنك. ترامب سوف يصلح الأمر".ويعد ويلسون، وهو عضو في الكونغرس الأمريكي يعد من أعضاء الحزب الجمهوري المعروفين بدعمهم لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما ولويلسون، مواقف مؤيدة لسياسة ترامب الخارجية التي ركّزت على الضغط على مثل الانسحاب من الاتفاق النووي وتشديد العقوبات عليها.