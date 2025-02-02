وسط تدهور صحتهم.. استمرار إضراب الكوادر التعليمية في السليمانية (صور)

ومع دخول الإضراب يومه السادس أمام مقر الأمم المتحدة، تتزايد المخاوف بشأن تدهور صحة بعض المشاركين، في ظل غياب أي استجابة رسمية حتى الآن.وأكد مصدر مطلع للسومرية نيوز، عن استمرار إضراب الكوادر التعليمية في محافظة لليوم السادس على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم وتفاقم أوضاعهم المعيشية، ما أدى إلى تدهور صحتهم.وأضاف المصدر أن المحتجون يواصلون الدوام الرسمي، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلى العمل إلا بعد استجابة حكومتي الإقليم والمركز لمطالبهم، والتي تشمل صرف الرواتب المتأخرة وتوفير حلول جذرية للأزمة المالية التي يعانون منها.ومع استمرار الإضراب دون استجابة رسمية، يواجه المضربون خطر التدهور الصحي، مما يضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي للاستجابة لمطالبهم.ويأتي هذا الاعتصام في ظل أزمة مالية تواجه اقليم كردستان، حيث تأخرت صرف رواتب الموظفين والمعلمين لأشهر عدة، مما أدى إلى تصاعد موجة الاحتجاجات في عدة مدن، خاصة في السليمانية، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاعتصامات والإضرابات عن العمل.