مجلس محافظة بغداد يفتح باب الترشح لمنصب المحافظ (وثيقة)

وبحسب بيان للمجلس ورد للسومرية نيوز فانه سيتم عقد جلسة انتخاب المحافظ الجديد يوم غد الاثنين الموافق 2025/2/3 في الساعة الخامسة مساءً.ودعا مجلس الراغبين بالترشح، الذين تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة، إلى تقديم طلب ترشح رسمي مرفقًا بالسيرة الذاتية إلى رئاسة مجلس حصراً، مشددا على أن يتوفر في المرشح الشروط المنصوص عليها في المادة (5) والمادة (25 أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.