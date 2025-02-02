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السوداني يترأس اجتماعاً بشأن إطلاق مشروع المدينة الثقافية في عكركوف التاريخية
محليات
2025-02-02 | 07:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
313 مشاهدة
ترأس رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، الأحد، اجتماعاً بشأن إطلاق مشروع
المدينة
الثقافية في منطقة عكركوف التاريخية.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية
نيوز، أن "رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث إطلاق مشروع
المدينة
الثقافية في منطقة عكركوف التأريخية غرب العاصمة بغداد، ضمّ محافظ بغداد، ومستشار رئيس
مجلس الوزراء
لشؤون السياحة، وقائم مقام قضاء أبو غريب، ورئيس رابطة المصارف العراقية".
واطلع السوداني على "تفاصيل المشروع، الذي بلغ مراحل متقدمة للإعلان عن تنفيذه قرب زقورة عكركوف، التي تعدّ من أهمّ الوجهات والمعالم السياحية التاريخية والأثرية في العراق".
وبيّن رئيس
مجلس الوزراء
"أهمية تشجيع التنمية السياحية وضرورة النهوض بها؛ لما لها من إسهام اقتصادي و تأثير ثقافي، ووجهة حضارية للبلد، ومسار لخلق فرص العمل، وتعظيم الإيرادات، لافتاً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تأهيل المواقع الآثارية وتحسين الخدمات فيها، بما تمثله من أولوية ستراتيجية لتحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية".
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