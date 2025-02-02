السوداني يترأس اجتماعاً بشأن إطلاق مشروع المدينة الثقافية في عكركوف التاريخية

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "رئيس محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث إطلاق مشروع الثقافية في منطقة عكركوف التأريخية غرب العاصمة بغداد، ضمّ محافظ بغداد، ومستشار رئيس لشؤون السياحة، وقائم مقام قضاء أبو غريب، ورئيس رابطة المصارف العراقية".واطلع السوداني على "تفاصيل المشروع، الذي بلغ مراحل متقدمة للإعلان عن تنفيذه قرب زقورة عكركوف، التي تعدّ من أهمّ الوجهات والمعالم السياحية التاريخية والأثرية في العراق".وبيّن رئيس "أهمية تشجيع التنمية السياحية وضرورة النهوض بها؛ لما لها من إسهام اقتصادي و تأثير ثقافي، ووجهة حضارية للبلد، ومسار لخلق فرص العمل، وتعظيم الإيرادات، لافتاً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تأهيل المواقع الآثارية وتحسين الخدمات فيها، بما تمثله من أولوية ستراتيجية لتحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية".