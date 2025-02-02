الرشيد يعلن عن رفع رواتب المتقاعدين لشهر شباط

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ نيوز، أنه يدعو "كافة المستفيدين مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت هيئة التقاعد العامة، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط.وقال وكيل رئيس الهيئة عبد الستار، للوكالة الرسمية إنه "تمت المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2025".ودعا المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم رواتبهم التقاعدية وبشكل تدريجي".