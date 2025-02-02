بعد ازدحامات الصباح.. بغداد تختنق في المساء

نيوز – محلي

تشهد الكثير من شوارع العاصمة بغداد، مساء اليوم الاحد، زخما مروريا كبيرا في شوارعها الرئيسية والفرعية.

وامتدت طوابير السيارات الى مئات الكيلومترات خلال عودة المواطنين الى منزلهم داخل الشوارع الفرعية والرئيسية الا ان وقت الانتظار يستمر لساعات. وابدى مواطنون امتعاضهم من عدم إيجاد الحلول لحل ازمة الاختناقات، لافتين الى ان هذه الأزمة تزداد بشكل يومي مما يسبب بالتاخر لساعات.

