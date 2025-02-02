الرافدين يباشر بصرف رواتب هذه الفئة

نيوز – محلي

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين.

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط". وأضاف "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".

