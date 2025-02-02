العراق يتجه لتبادل المحكومين مع فرنسا

نيوز – محلي

اعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الاحد، عن رغبة في استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم وتبادل المحكومين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "وزير العدل خالد شواني استقبل، اليوم، في مقر الوزارة، الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العدلية والقانونية بين البلدين".

وأكد الوزير خلال اللقاء "رغبة في استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية، والتي تشمل تبادل المحكومين وتبادل الخبرات بين البلدين".

من جانبه، أعرب الفرنسي عن شكره وامتنانه للوزير على حفاوة الاستقبال، مثنيًا "على الجهود التي تبذلها وزارة العدل في تطوير نظامها الإصلاحي، لا سيما في أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للنزلاء، بمن فيهم السجناء الفرنسيون في المؤسسات الإصلاحية العراقية".

وأكد "التزام بلاده بدعم القانوني مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين".