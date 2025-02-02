سبع وفيات من عائلة واحدة بحادث سير في الأنبار

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن " حادث سير مأساوي وقع على الطريق الخارجي في محافظة بالقرب من مفرق مدينة راوة، جراء اصطدام مركبة حمل كبيرة مع مركبة نوع بيك آب".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن سبعة أشخاص من عائلة واحدة".