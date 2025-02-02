الحكومة تقرر تشكيل لجنة أمنية تخص حادث حقل كورمو

اوعز محمد شياع السوداني، الأحد، بتشكيل أمنية فنية لمعرفة ملابسات حادث حقل كورمو في السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، "تابع القائد العام للقوات المسلحة مجريات الحادث الذي وقع في الساعة 1915 من اليوم الاحد الموافق 2 شباط 2025 في حقل كورمور داخل شركة دانة غاز في قضاء قادر كرم بمحافظة السليمانية، مما أدى إلى نشوب حريق بسيط بالقرب من خزان الوقود ولم يؤثر عليه دون وقوع خسائر بشرية او مادية ولم يؤثر أيضا على عمل وإنتاج الحقل".

وأضاف البيان "إذ اوعز سيادته بتشكيل أمنية فنية لمعرفة ملابسات الحادث"، مشيرا الى أن "قيادة العمليات المشتركة استمرت التواصل والتوجية مع القيادات الميدانية لقطعات البيشمرگة في السليمانية والقواطع المحاذية لها للوقوف بشكل كامل على حيثيات هذا الحادث".

وأكدت في بيانها أن "اي محاولة لتخريب اقتصاد البلاد والاضرار بقوت الشعب ومصالحه هي محاولة تستهدف جميعا وهذا الآمر لن تسمح به قواتنا الأمنية وستعمل على متابعة جميع تفاصيل هذا الحادث وهي قادرة على لجم كل المحاولات الرخيصة والقصاص من كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد".

وكان مصدر محلي أفاد، مساء الأحد، بتعرض حقل غازي في السليمانية للاستهداف بطائرة مسيرة.