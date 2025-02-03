ازدحام يوصل الباب الشرقي بالمعظم .. خارطة مفصّلة بحركة مرور بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الطابقين وتقاطع المصافي مع الشارع المؤدي لجسر الطابقينجسر الجادريةالقادسيةالمعتز/البياع14 رمضان من 14 تموز لغاية مستشفىالبدالة من بدالة الكاظمية لغاية مجسر براثا14 تموز ازدحامات متقطعة من بدالة الكاظمية الى العلاويالمنصور البيجية وشارع النقاباتالشارع بين نفق الزيتون وتقاطع ساحة الاحتفالاتنفق الزيتون وشارع يافا وجسر الجمهورية6 العلاوي وازقة العلاوي وشارع حيفاالرشيدساحة التحرير وشارع الجمهورية الى ساحة الخلانيبين نفق الباب وساحة الخلاني السايدينالكيلانيبور سعيد مجسر فلسطين ومجسر قرطبة لغاية نفق البابازدحام طويل متصل من نفق باب الى مقبرة الغزالي وشارع شيخ عمر وصولا الى كراج باب المعظمالشارع القادم من الخيمة الى نفق باب المعظم وجسر باب المعظم ازدحام متصلوزارة الصحة وشارع الوزيرية وشوارع وازقة مدينة الطب ومجسر باب المعظم ازدحامات متفرعة وطويلةنفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنترمحمد القاسم من نفق النداء الى مجسر الربيعيكرادة خارج ازدحامات متقطعة