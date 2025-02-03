الانواء الجوية: المنخفض الجوي يبدأ غدا مصحوبا بأمطار وثلوج

وقالت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية تابعته نيوز، ان "حركة السحب التي ترصدها الاقمار الاصطناعية مساء الأثنين 2/3".وأضافت: "تندفع من جهة غرب البلاد معلنة عن بداية تأثير اندفاع منخفض جوي جبهوي بقيم ضغطية واطئة".وأشارت الهيئة الى انه "يبدأ تأثيره اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 2/4 بتحول الرياح جنوبية شرقية تصاحب كتلة مدارية دافئة ورطبة وينتهي الجمعة مع عودة الرياح شمالية غربية مصحوبة بكتلة هوائية قطبية باردة".ولفتت الى انه "وما بينهما أمطارا وثلوج ونشاط رياح وغبار وبعدهما انخفاض حادة بالحرارة.. سنوافيكم بالتفاصيل هذه الليلة".