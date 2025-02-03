لجنة سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية تعقد اجتماعا برئاسة السامرائي

عقدت سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية، الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب السامرائي لمتابعة تنفيذ المشاريع.

وقال المكتب الإعلامي للجنة في بيان، "عقدت سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية، اليوم، اجتماعاً برئاسة النائب السامرائي، رئيس اللجنة، وبحضور نائبي رئيس اللجنة وأعضائها، لمتابعة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالقانون لدى الدوائر الحكومية المختصة".

وناقش الاجتماع "سير العمل في المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات الثقافية والسياحية في مدينة سامراء، إلى جانب متابعة خطط الحفاظ على التراث التاريخي للمدينة بما ينسجم مع أهداف في تعزيز مكانة سامراء كمركز ديني وحضاري وثقافي في العراق".



وأكد السامرائي خلال الاجتماع على "أهمية العمل الجاد والمتواصل لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير"، مشدداً على "ضرورة تجاوز العقبات الإدارية والفنية من خلال الفعال بين أعضاء اللجنة والدوائر ذات العلاقة، لتحقيق نقلة نوعية تعكس الإرث الحضاري لسامراء".



كما شددت اللجنة على "ضرورة معالجة أي معوقات تواجه سير العمل وتوفير الدعم اللازم للدوائر المعنية"، مؤكدةً أنها "ستواصل متابعتها الدقيقة لجميع تفاصيل التنفيذ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تساهم في النهوض بمدينة سامراء وتخدم أبناءها".