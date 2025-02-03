من عائلة واحدة.. سبع وفيات بحادث مروع في تكريت

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، بمصرع سبعة أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير في مدينة بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير مروع في سيطرة الديوم بسبب فقدان السيطرة على مقود المركبة وانحرافها باتجاه السايد المقابل والاصطدام بالمركبة نوع صهريج". وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بوفاة سبعة اشخاص وإصابة اثنين آخرين من عائلة واحدة بجروح".