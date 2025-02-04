خبر سار لفئة من طلبة السادس الاعدادي

نيوز – محلي

أفادت التربية النيابية، باستمرار الحراك في لإقرار توصية الموافقة على نظام المحاولات للراسبين في السادس الإعدادي للعام الدراسي 2023 ــ 2024.

وأدرج بداية الأسبوع الحالي فقرة التوصية ضمن جدول أعماله، لكن لم يتم التصويت عليها.

وقال اللهيبي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته نيوز، إن "وزارة التربية رفضت مؤخرا الطلب الذي تقدمت به اللجنة لاعتماد نظام المحاولات، لذا بدأنا داخل حراكا من قبل عدد من النواب لجمع تواقيع ورفع توصية بالموافقة على نظام المحاولات، بهدف رفعها إلى للموافقة عليها".

وأشار إلى أن "التوصية باعتماد نظام المحاولات كانت مدرجة على جدول أعمال بداية الأسبوع الحالي بغية إقرارها، لكن عدم وجود النصاب أدى إلى تأجيلها".

ولفت اللهيبي إلى ورود الكثير من المناشدات إلى اللجنة تطالب بإقرار نظام المحاولات للراسبين، لذلك منحت الموضوع اهتماما بالغا لكونه يصب بمصلحة الطلبة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم كريم السيد إن "الوزارة سبق أن منحت ثلاثة أدوار للراسبين في مرحلة السادس الإعدادي للعام الدراسي الماضي 2023 ــ 2024، كما وفرت جميع وسائل الدعم للامتحانات الوزارية، إلا أن البعض من الطلبة لم يوفقوا بتحقيق النجاح".

وبين أن "الوزارة ناقشت نظام المحاولات خلال المدة الماضية، ولم تتم الموافقة عليه من قبل المختصين"، داعيا "الطلبة الراسبين بمرحلة السادس الإعدادي إلى استثمار ما تبقى من العام الدراسي الحالي للاجتهاد بهدف ضمان النجاح وعدم ضياع الفرصة عليهم مجددا".