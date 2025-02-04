حكومة كردستان تطلق نظاماً رقمياً متطوراً لإدارة الرواتب

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، إن "تنفيذ هذا المشروع الحيوي يأتي بناءً على توصية رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، ضمن إطار التحديث الإداري والمالي، لضمان تنظيم دقيق وفعال لجداول الرواتب".وأضافت الدائرة، أن "النظام الجديد يهدف إلى إحداث تغيير جذري في آلية إعداد الرواتب، من خلال توفير مصدر موثوق ودقيق للمعلومات المالية الخاصة بالموظفين، مما يسهم في تبسيط إجراءات صرف الرواتب، وتقليل الأخطاء الإدارية، وتعزيز الشفافية في العمليات المالية".ولفتت الى انه "يُتوقع أن يساهم هذا النظام في رفع مستوى الأداء المؤسسي داخل القطاع العام، عبر اعتماد تقنيات حديثة تضمن سهولة الوصول إلى البيانات ودقتها، بما يحقق تطويراً نوعياً في المالية لحكومة الإقليم".