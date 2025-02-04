نقل لجان الفحص الطبي لاجازات السوق لمواقع جديدة.. لماذا خرجت من دوائر المرور؟

نيوز – محلي

اعلنت دائرة العيادات الشعبية التابعة لوزارة الصحة، عن نقل الطبية لإجازة من مواقع المرور الى العيادات الطبية.

وقال مدير اعلام سعد الابراهيمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز: إن "دائرة العيادات الشعبية الطبية قامت بنقل الطبية الخاصة باجازة وتجديدها من مواقع المرور الى المواقع الجديدة في العيادات الطبية"، لافتاً إلى أن "اللجان الطبية توزعت الى خمسة مواقع في هي:

* العيادة الاستشارية في الصليخ قرب جسر الشعب

* العيادة الطبية في الاسكان قرب مستشفى

* طبية في عيادة اسماعيل ناجي في منطقة العلاوي

* العيادة الطبية في مدينة الصدر ساحة 55

* العيادة الطبية فخر الزين ال جميل النضال قرب القصر الابيض

وبين أن "اللجان تعمل بالتوقيت الصباحي والمسائي، باستثناء العيادة الطبية في النضال يكون الدوام فيها صباحي فقط"، مشيراً إلى "اننا نعمل على فتح عيادات طبية اخرى، حيث يتم العمل في هذا الموضوع في العاصمة بغداد، وسيتم خلال الايام المقبلة فتحها في باقي المحافظات تباعا".

وأوضح الابراهيمي أن "من اهداف نقل فحص إجازة الى العيادات الطبية لتحويلها الى تقديم الكتروني يتم عبر الانترنيت، حيث يمكن للمواطن التقديم وهو في بيته او عمله من خلال منصة اور الالكترونية، وتهدف عملية النقل الى اجراء فحص المخدرات ضمن الفحوصات المطلوبة وذلك بتوجيه من رئاسة الوزراء"، مبيناً أن "الاجراءات بسيطة جدا ويمكن للمراجع انهاء المعاملة خلال 10 دقائق فقط، وأن الامانة العامة لمجلس الوزراء حددت للجان الطبية استقبال ما لا يقل عن 30 مراجع في الساعة".

ولفت إلى أنه "نهيب بالمواطنين ملئ الاستمارة بنفسهم دون مراجعة المكاتب الذي تكلفهم مبالغ اضافية، والتسجيل عبر منصة اور بسيط جدا ولا يحتاج الا ادخال البيانات الدقيقة، وأن المواطن هو الذي يختار الوقت والمكان المناسب له لمراجعة العيادات التي يختارها".