"أنقذوه من المتنفذين".. وقفة احتجاجية ضد تحويل نادي الفروسية إلى الاستثمار(صور)

وقال مراسل السومرية، ان "العشرات من أعضاء نظموا وقفة احتجاجية نادي بسبب محاولات الاستحواذ على ارض النادي من قبل متنفذين".وطالب المتظاهرون، "الحكومة برئاسة رئيس محمد شياع بالوقوف بوجه المتنفذين الذي يحاولون الاستيلاء على ارض النادي لغرض الاستثمار.واتهم الأعضاء بمساندة المتنفذين من اجل الاستيلاء على ارض نادي الفروسية العريق.ويعيش نادي الفروسية، الذي دخل في عامه الخامس بعد المئة منذ تأسيسه كأقدم نادٍ للفروسية وسباق الخيل في عام 1920 وتحول الى نادٍ منظم في 1922، تهديدًا وجوديًا بسلبه صفته التي ينفرد بها وسلب البغداديين واحدا من المساحات الترفيهية القليلة أساسا في العاصمة، بتحويله الى ارض استثمارية.