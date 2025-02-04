مصرع واصابة 4 إيرانيين من شركة تصليح الكهرباء في صلاح الدين

وقال المصدر في تصريح لـ نيوز، انه "وصل 4 إيرانيين من شركة تصليح الكهرباء في إلى مستشفى بلد العام بعد سقوطهم من أحد الأبراج ".وأضاف: "الاول وصل متوفيا والثاني مصابا بكسور وسيتم احالته الى مستشفى تكريت"، موضحا ان البقية حالتهم مستقرة".