مخبأة بطريقة غريبة.. ضبط مركبة محملة بالمشروبات الكحولية بصلاح الدين (صور)

وذكر مصدر لـ نيوز، انه "تمكنت القوات الأمنية في سيطرة الشهيد اللواء صباح سفر خلف شمال قضاء طوزخورماتو من ضبط عجلة مدنية نوع (جيب) بيضاء اللون، تحمل كميات مختلفة من المشروبات الكحولية، كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة".وأشار المصدر الى أن "المركبة كانت قادمة من محافظة ومتجهة إلى بغداد، حيث تم ايقافها وتفتيشها من قبل أفراد السيطرة، ليتم العثور على المواد المحظورة داخلها".وتابع، أنه "تم القبض على سائق المركبة وتحريز المواد المضبوطة وفق الإجراءات القانونية، قبل أن يتم العجلة مع حمولتها والسائق إلى قسم مكافحة الجريمة المنظمة في الطوز لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".