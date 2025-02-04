بغداد.. شاب من مدينة الصدر يعيد مبلغا ماليا ومستمسكات لعائلة من الأعظمية



في موقف قيم والأمانة، أعاد الشاب علي عادل، وهو أحد سائقي التكتك من مدينة شرقي بغداد، مبلغا ماليا ومجموعة من المستمسكات الرسمية تعود لعائلة من أهالي الأعظمية، بعد أن عثر عليها خلال عمله.





أدناه الصور: وذكر مصدر لـ نيوز، أن علي، وبروح المسؤولية، لم يتردد في البحث عن أصحاب المفقودات وإعادتها إليهم، مؤكدا بذلك قيم التكافل والأمانة التي يتميز بها الشباب .أدناه الصور: