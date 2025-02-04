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أربع محافظات تقرر تعطيل الدوام.. ما علاقة العفو العام

محليات

2025-02-04 | 14:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أربع محافظات تقرر تعطيل الدوام.. ما علاقة العفو العام
16,768 مشاهدة

قررت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد احتجاجا على اصدار امر ولائي يخص قانون العفو العام.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في بيان، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء في المحافظة والدوائر والمؤسسات التابعة لها تعبيراً عن الاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية باصدار امر ولائي بايقاف تنفيذ قانون العفو عن الابرياء والمظلومين".
 
الى ذلك، قال محافظ الأنبار محمد نوري أحمد في بيان، "أعلن تعليق وتعطيل الدوام الرسمي لمدة 3 أيام في المحافظة؛ احتجاجاً على القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية المتضمن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام (لإنصاف الأبرياء) الذي شرَّعه مجلس النواب العراقي مؤخَّراً"، مستثنيا من هذا القرار "الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والبلدية".
 
بدورها، قالت محافظة صلاح الدين في بيان، "بتوجيه من محافظ صلاح الدين بدر الفحل، تقرر إعلان عطلة رسمية في عموم محافظة صلاح الدين ليوم الأربعاء الموافق 5 شباط 2025، وذلك احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين".
 
ونقل البيان عن الفحل قوله، إن "هذا القرار يعكس موقف حكومة المحافظة الرافض لأي إجراء يتعارض مع مبدأ العدالة والإنصاف، ويمس حقوق الأبرياء الذين ينتظرون تطبيق القانون لينالوا حريتهم وكرامتهم".
 
من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ، في بيان، "نؤكد ان ما صدر اليوم من المحكمة الاتحادية بتعطيل قانون العفو العام يمثل ضربا للشراكة الوطنية واستهدافا حقيقا للاتفاقات والتفاهمات السياسية التي تشكلت على اثره الحكومة العراقية والتي أرست الاستقرار وحققت الإنجازات الوطنية".
 
وأضاف "نحن في مجلس محافظة كركوك نعلن تعطيل عمل مجلس محافظة كركوك وكافة المؤسسات في المحافظة لتأكيد رسالة الاحتجاج والتضامن مع المواقف الوطنية الصادرة من النخب والقيادات ومحافظات عراقية".
 
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت، اليوم الثلاثاء، امرا ولائيا بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي اقرها مجلس النواب (الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات).
 
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