العدل تطلق خدمة فتح الأضابير الإلكترونية بجميع مديريات دائرة التنفيذ في بغداد

وأكد مدير عام دائرة التنفيذ راستي في بيان ورد لـ نيوز، أن "هذه الخدمة ستسهم في تخفيف الزخم في المديريات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين"، مشيرًا إلى "أنها تأتي بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة التخطيط العدلي، عبر أور للخدمات الإلكترونية".وأضاف حميد، أن "الوزارة تواصل العمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية ليشمل جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، وضمن خطتها لاعتماد التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات العدلية، بما يواكب التطور التكنولوجي ويحقق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، من خلال تبني حلول رقمية تسهم في الأداء وتسريع الإجراءات العدلية".