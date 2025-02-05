الاستثمار النيابية تعلق على "محاولات الاستيلاء" على نادي الفروسية

وقالت في تصريح للسومرية نيوز، إن "تحويل نادي الفروسية مجمع سكني سوف سيمحي تاريخه بالكامل"، مشيرة الى ان " نشجع على ان الاعمار والاستثمار بالشكل الصحيح وليس بهذه الطريقة".وتابعت، انه "من الضروري المضي بالتعامل مع جميع المستثمرين بذات الصيغة والاسلوب وبنفس الية العمل".وأضافت ان "تقديس بعض المستثمرين لا يصب في مصلحة البلد من جهة، ويشكل ضربة الى الشركات الناشئة بأيادي شبابية من جهة أخرى".ونظم عشرات أعضاء نادي الفروسية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد تحويل ارض النادي الاستثمار في منطقة بالعاصمة .ويعيش نادي الفروسية، الذي دخل في عامه الخامس بعد المئة منذ تأسيسه كأقدم نادٍ للفروسية وسباق الخيل في العراق عام 1920 وتحول الى نادٍ منظم في 1922، تهديدًا وجوديًا بسلبه صفته التي ينفرد بها وسلب البغداديين واحدا من المساحات الترفيهية القليلة أساسا في العاصمة، بتحويله الى ارض استثمارية