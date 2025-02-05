لجنة نيابية تعلق على شراء محافظ الانبار 25 سيارة: اين دور النزاهة؟

نيوز – محلي

علقت الاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، على قرار محافظ محمد الكربولي بشراء 25 سيارة تاهو ولاندكروزر.

وقال محمد الزيادي لـ نيوز، "اذا لم يكن لمحافظ مسوغ قانوني في شراء العجلات، فأين دور هيئة التي تتحدث عن متابعة قضايا الفساد؟"، مشددا على "ضرورة التحقيق باسرع وقت".

واكد "اذا كانت هذه القضية فعلا موجودة على ارض الواقع فهذه مشكلة كبيرة تدخل بها شبهات الفساد".

واظهرت تقارير حديثة تشير إلى أن المحافظ محمد الكربولي تعاقد مع شركة "دار المبدع" لشراء 25 سيارة تاهو ولاندكروز 2024، إضافة إلى عدد غير محدد من تويوتا راف فور، بكلفة 7 مليارات دينار من موازنة اعادة الاستقرار.

ناشطون ومراقبون اعتبروا ان "هذه الخطوة مثيرة للجدل، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها والحاجة الماسّة لتوجيه الموارد نحو مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية".