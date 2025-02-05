مناطق في كركوك بلا ماء لمدة 7 أيام.. ما السبب؟

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية، أنه "سيتم قطع الماء وحسب الخطة السنوية لمدة ٧ ايام لغرض تنظيف وكري قناة الري ولإدامة وصيانة محطات الإسالة ومشاريع الماء بالتعاون مع مديرية الموارد المائية ومديرية ماء محافظة اعتباراً من تاريخ 2025/2/10 ولمدة اسبوع كامل (7) أيام".وأشارت الى ان " القطع سيشمل مناطق الصوب الصغير ( تپة، رحيم أوه، الماس، قورية، اغا، تسعين، حمزلي طريق بغداد، الخضراء، الواسطي، غرناطة، حي المعلمين، واحد حزيران، حي عدن ،رأس دوميز، صيادة، واحد آذار)، ومناطق الصوب الكبير (الإسكان، شورجة، مصلى، إمام قاسم، آزادي، الحرية، حي العسكري، حي النصر، العروبة، القادسية الأولى والثانية، الأسرى والمفقودين، مجمع حي دوميز، حي النداء".واهابت المديرية بالمواطنين الساكنين في "المناطق المذكورة فقط اتخاذ تدابير الاحتياط اللازمة، مثل تخزين المياه الكافية للاستخدام المنزلي، وترشيد الاستهلاك خلال فترة الانقطاع".